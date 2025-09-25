L'avventura di Giovanni Leoni al Liverpool è iniziata in modo davvero sfortunato. L'ex difensore centrale del Parma, alla sua prima gara con la maglia dei Reds, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nel corso della partita di Carabao Cup contro il Southampton. Tra i tantissimi messaggi di vicinanza ricevuti sui social c'è anche quello del difensore della Roma Daniele Ghilardi: "Forza animale", il messaggio del giallorosso su Instagram.
Liverpool, rottura del crociato per Leoni. Il supporto di Ghilardi su Instagram: "Forza animale" (FOTO)
