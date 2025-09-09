Evento Adidas a Via del Corso, Mancini sui social: "Vi vogliamo con noi per una serata unica" (FOTO E VIDEO)

Il 12 settembre presso il Roma Store di via del Corso si terrà un evento con Adidas. Saranno presenti Gianluca Mancini e Matias Soulé. Il difensore ha pubblicato un messaggio per i tifosi giallorossi: "Il 12 settembre vi vogliamo con noi per una serata unica. Andate al negozio dell'Adidas di Roma in via del Corso 132 e comprate la vostra maglia. Vi mando un abbraccio e sempre forza Roma".
