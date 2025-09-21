Instagram, Wesley tifa da casa per il derby: "Forza Roma" (FOTO)

Nonostante l'assenza forzata dal campo, Wesley non fa mancare il suo sostegno alla squadra nel giorno del Derby della Capitale. Il terzino brasiliano, non convocato da Gasperini a causa di un disturbo gastrointestinale che lo ha tenuto ai box, ha voluto far sentire la sua vicinanza ai compagni.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social, il giocatore ha condiviso una foto della partita in televisione, accompagnata da un semplice ma sentito "Forza Roma".