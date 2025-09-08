Instagram, Totti costruisce il calciatore ideale: "L'intelligenza di...? Troppo facile" (VIDEO)

Francesco Totti si presta al gioco del "calciatore ideale" e il risultato è un mix devastante di talento purissimo, con un tocco di classe finale. In un video pubblicato sul profilo social 1vs1, la leggenda giallorossa ha costruito il suo calciatore perfetto, scegliendo le migliori caratteristiche da diversi campioni.

Per il destro la scelta è caduta su Cristiano Ronaldo, per il sinistro su Messi, per la velocità su Mbappé e per la tecnica su Ronaldo "Il Fenomeno", mentre per il colpo di testa è stato indicato Luca Toni. La sorpresa è arrivato al momento di scegliere il calciatore con la maggiore intelligenza calcistica. L'ex capitano ha risposto con un sorriso: "Troppo facile. Mi ci devo mettere per forza?", con l'intervistatore che ha assecondato l'assist: "Sì, Totti allora".