Instagram, sorrisi... e selfie in un Olimpico vuoto: Pellegrini e Mancini post derby (FOTO)

Il gol, l'esultanza, la commozione e la gioia con i compagni e i tifosi: questo è il derby di Lorenzo Pellegrini, rientrato in campo da titolare dopo l'infortunio della scorsa stagione. La Roma vince 1-0 la stracittadina grazie ad una rete del 7 giallorosso e, dopo i festeggiamenti sotto la Curva Sud, Pellegrini e Mancini sono tornati sul terreno di gioco in uno Stadio Olimpico vuoto per scattare un selfie.