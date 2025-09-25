Instagram, Rensch e il gioco di parole dopo la vittoria contro il Nizza: "Nice". El Aynaoui: "Buon inizio!". Ndicka: "Importante iniziare bene" (FOTO)

La Roma vince 1-2 in casa del Nizza grazie alle reti di Evan Ndicka e Gianluca Mancini e inizia l'avventura in Europa League con un importante successo in trasferta. Tra i protagonisti della sfida c'è anche Devyne Rensch, confermato dal primo minuto dopo l'ottima prestazione nel Derby della Capitale. L'esterno olandese ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della gara e come didascalia ha utilizzato un gioco di parole: "Nice", che può essere interpretato sia come "Nizza" sia come "Bello, piacevole".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DEVYNE (@devynerensch)

"Buon inizio!", il messaggio di Neil El Aynaoui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEA (@neilelaynaoui)

"Importante iniziare bene la Coppa", aggiunge Evan Ndicka.