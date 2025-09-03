Instagram, Pizarro suona la carica: "Mercato chiuso. Ora avanti tutta Roma gagliarda" (FOTO)

La finestra estiva di calciomercato si è ufficialmente chiusa lunedì 1° settembre alle ore 20 e sarà il campo a giudicare l'operato delle società in entrata e in uscita. A suonare la carica ci ha pensato anche David Pizarro, ex centrocampista della Roma, tramite una storia pubblicata su Instagram: "Chiuso il mercato. Ora avanti tutta Roma gagliarda", la didascalia che accompagna il video dello spettacolo della Curva Sud in occasione della partita contro la Fiorentina, penultima partita casalinga della scorsa stagione.