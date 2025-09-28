Instagram, Mancini esulta dopo il 2-0 contro il Verona: "Partita tosta da squadra unita". Celik: "Felice per l'MVP, ma è merito di tutti" (FOTO)

Terza vittoria in una settimana per la Roma, che all'Olimpico batte anche il Verona dopo una gara difficile. Tra i grandi protagonisti ancora una volta Gianluca Mancini, che dopo la gara su Instagram ha esaltato il successo: "Tre punti importanti, partita tosta da squadra unita! Forza ROMA!"
"Una vittoria molto importante in casa nostra - il messaggio di Zeki Celik -. Felice di essere il man of the match, ma è un lavoro di squadra. Grazie ai nostri tifosi per il supporto come sempre".
