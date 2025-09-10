Instagram, l'elogio di Candela a Mancini: "Testa alta, petto in fuori, spalle larghe. Bravo Mancio" (FOTO)

Vincent Candela, ex calciatore della Roma, tramite il proprio account Instagram ha condiviso un elogio nei confronti di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, è tornato in Nazionale dopo molto tempo ed ha giocato titolare nella sfida contro l'Israele terminata 4-5 in favore degli Azzurri. L'ex Atalanta è anche stato oggetto di critiche per la sua prestazione e Candela ha voluto confortarlo. Nella storia pubblicata dal francese si legge: "Testa alta, petto in fuori, spalle larghe. Bravo Mancio".