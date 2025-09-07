Instagram, Gourna-Douath saluta la Roma: "Un orgoglio aver giocato per questo club storico. Grazie ai tifosi, non vi dimenticherò" (FOTO)

Lucas Gourna-Douath saluta la Roma e lo fa tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Il centrocampista francese è tornato al Salisburgo dopo il mancato riscatto da parte del club giallorosso, con cui ha collezionato soltanto 6 presenze nella seconda frazione della stagione. "Un orgoglio e tanta riconoscenza per aver avuto l'opportunità di giocare per questo club storico - il messaggio del classe 2002 -. Grazie ai tifosi per il vostro sostegno e per i messaggi che continuo a ricevere ogni giorni, non vi dimenticherò. In bocca al lupo per il futuro, daje".