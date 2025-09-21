Instagram, El Shaarawy e Mancini a Pellegrini dopo il derby: "Te lo meriti". Da Cristante a Ndicka: "Forza Roma sempre". Koné: "Continuiamo così" (FOTO)

Dopo lo stop con il Torino, la Roma torna a vincere e lo fa nel derby: la stracittadina termina 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Sui social i giallorossi hanno festeggiato il successo, a cominciare da Stephan El Shaarawy, che sulle storie Instagram ha pubblicato uno scatto insieme al match winner: "Te lo meriti zio", la dedica del Faraone al compagno di squadra.

Messaggio in latino per Bryan Cristante, che scrive: "Lupus dentibus petit, forza Roma sempre". Il significato è "il lupo attacca con i denti".

Anche Pierluigi Gollini ha postato sulle proprie storie Instagram: "Capitale giallorossa", ha scritto il portiere.

"AS Roma. Noi", scrive Gianluca Mancini sempre su Instagram. "Ti meriti tutto questo, ti voglio bene", il messaggio del difensore per Lorenzo Pellegrini.

Gli fa eco anche il compagno di reparto Evan Ndicka: "Non si gioca, si vince. Forza Roma sempre".

"Roma è giallorossa. Vittoria dentro e fuori dal campo", è il messaggio di Nicolò Pisilli.

"Un altro derby giallorosso": lo scrive Tommaso Baldanzi.

E arriva anche il messaggio di Koné: "La Roma resta in rosso. Continuiamo così".