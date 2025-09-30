Instagram, Dybala diventerà papà: l'annuncio social con la moglie Oriana Sabatini (VIDEO)

30/09/2025 alle 20:53.
oriana-sabatini-paulo-dybala

Una splendida notizia in casa Roma e soprattutto in casa Dybala. L'attaccante argentino e sua moglie, Oriana Sabatini, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. L'annuncio è arrivato attraverso un post condiviso su Instagram da entrambi.
Il video pubblicato mostra le immagini di un'ecografia, accompagnate dalla reazione emozionata e sorridente della Joya. La didascalia, in spagnolo, non lascia spazio a dubbi: "il nostro primo post in tre", seguita da un cuore bianco e un fiocco rosa.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ORIANA (@orianasabatini)