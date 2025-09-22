Instagram, Di Biagio celebra l'uomo derby Pellegrini: "Sempre con te, Lollo" (FOTO)

Il giorno dopo essere stato l'eroe del Derby, Lorenzo Pellegrini riceve un messaggio speciale da un ex giallorosso. Luigi Di Biagio, attraverso il proprio profilo social, ha voluto celebrare il centrocampista della Roma, autore del gol che ha deciso la stracittadina.

L'ex centrocampista e allenatore ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, sorridenti, accompagnata dal messaggio: "Sempre con te… Ti voglio bene Lollo". Un attestato di stima e un abbraccio a distanza che sottolinea il legame tra i due.

