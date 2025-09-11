Instagram, Coletta si presenta al Benfica: "Felice e orgoglioso di essere in un club storico" (FOTO)

Dopo aver salutato la Roma nell'ultimo giorno di mercato, Federico Coletta ha affidato a Instagram il suo saluto al Benfica, il suo nuovo club. Il talentuoso classe 2007 è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Portogallo. Ecco il suo messaggio social.

"Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, in un club così grande e storico come il Benfica. Un onore per me indossare questa maglia e rappresentare questi colori. Ringrazio il Presidente e tutto il club per aver creduto in me. Grazie ai miei agenti Federico e Andrea Pastorello e Maurizio Tonicchi, e un ringraziamento speciale va alla mia famiglia che è sempre al mio fianco. Non vedo l'ora di iniziare. Força Benfica".