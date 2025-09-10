Instagram, Coletta saluta la Roma: "Grazie. Sono cresciuto come uomo e calciatore, è stato un onore" (FOTO)

Federico Coletta ha salutato la Roma. Il giovane talento del vivaio giallorosso è partito in direzione Benfica negli ultimi momenti del calciomercato estivo. Il centrocampista ha salutato i colori giallorossi con un bel post su Instagram:

"GRAZIE ROMA. Dopo 10 anni con questa maglia, è arrivato il momento di salutare quella che per me è stata molto più di una squadra. La Roma è stata casa, famiglia, scuola di vita.

Mi ha cresciuto come calciatore e come uomo. Mi ha insegnato cosa significa lottare, cadere, rialzarsi… sempre con il cuore in campo. Ringrazio ogni compagno, allenatore, dirigente, magazziniere, siete stati parte di un percorso che non dimenticherò mai. È un onore per me aver vissuto ogni battaglia al vostro fianco. Porterò con me ogni singolo momento vissuto in giallorosso. A questa città, a questa società, a ogni persona che ha fatto parte del mio percorso: GRAZIE"