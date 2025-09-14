Instagram, Cobolli e la sua Roma ideale: "Ho iniziato a giocare per De Rossi, è il mio idolo" (VIDEO)

Il tennista e noto tifoso giallorosso Flavio Cobolli, ai microfoni di Rai Sport, si è prestato a un gioco per costruire la sua Roma "All Time", dovendo scegliere il giocatore preferito tra due possibilità. Messo di fronte alla scelta finale tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, il tennista ha ammesso la difficoltà: "Questa è la domanda che nessun romanista vorrebbe sentirsi fare". Alla fine, però, ha preso una decisione di cuore, spiegandone le ragioni personali: "Vedere Totti in campo è la cosa più emozionante del mondo, però io sono nato con De Rossi, è il mio idolo, ho iniziato a giocare a calcio per lui. Quindi, come giocatore mi sento più De Rossi".

