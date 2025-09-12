Instagram, Candela e l’inaugurazione del campo Giacomo Losi: “Grande giornata di romanismo”. Aldair: “Un capitano esemplare” (FOTO e VIDEO)

Si è svolta ieri all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria l’intitolazione di uno dei campi allo storico capitano giallorosso Giacomo Losi. La cerimonia è avvenuta alla presenza di numerose leggende giallorosse, su tutte Daniele De Rossi e Bruno Conti, oltre che di parte della dirigenza, con Frederic Massara e Claudio Ranieri in prima linea.

Per l’occasione la società ha organizzato una partitella tra vecchie glorie della Roma, per onorare e ricordare Giacomo Losi, “Core de Roma”. In campo, tra gli altri, sono scesi Vincent Candela e Aldair, che con un messaggio sui social hanno voluto ricordare lo storico capitano.

“Che bellezza… sono ritornato portiere volante! Come quando ero bambino… grande giornata di romanismo ieri, con l’inaugurazione del campo dedicato a Giacomo Losi! Tanta Roma, tanti romanisti”: questo il messaggio pubblicato su Instagram da Vincent Candela.

Al francese ha fatto eco Aldair, anche lui con un messaggio su Instagram: “Giacomino Losi è stato un esempio di capitano, la storia della Roma. Ieri è stata una bellissima giornata a Trigoria, per l’inaugurazione del nuovo campo che porta il suo nome. Grazie alla Roma per l’invito e per l’organizzazione. È stato bello condividere questo momento con alcuni grandi amici”.

L’abbraccio di due campioni che hanno onorato la maglia della Roma, in ricordo di chi la divisa giallorossa l’ha indossata come se fosse una seconda pelle.