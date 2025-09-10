Il consiglio di Wesley: "De Arrascaeta perfetto per la Roma" (VIDEO)

Incalzato da TNT Sports Brasil durante il ritiro con la nazionale verdeoro, Wesley ha dato anche alcuni consigli di mercato alla Roma. Alla domande su quale ex compagno al Flamengo porterebbe in giallorosso, il brasiliano ha risposto: "Non si può tutta la squadra? De Arrascaeta, sarebbe perfetto per noi".

Appare comunque difficile che il trequartista uruguaiano possa rientrare nei piani della Roma dato che la sua carta d'identità recita 1994 alla voce anno di nascita, e i giallorossi hanno ormai intrapreso un percorso di svecchiamento della rosa.