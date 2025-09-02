Francia, siparietto tra Konatè e Konè. Il difensore del Liverpool al giallorosso: "Ti stai occupando di Tsimikas?" (VIDEO)

Simpatico siparietto tra Ibrahim Konatè e Manu Konè dal ritiro della Nazionale Francese. Il difensore del Liverpool infatti, vedendo il centrocampista della Roma, lo ha salutato con una battuta "Come vanno le cose? Ti stai occupando di Tsimikas o cosa?". Il riferimento è al terzino giallorosso suo ex compagno di squadra con i Reds.

Awesome video this of Ibrahima Konate and his French national team teammates arriving for international duty. You can see Konate telling AS Roma midfielder Manu Kone at the end 'How are things? Are you taking care of Tsimikas or what?' ?♥️ pic.twitter.com/PXOrMwKfeR — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 2, 2025