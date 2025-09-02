Francia, siparietto tra Konatè e Konè. Il difensore del Liverpool al giallorosso: "Ti stai occupando di Tsimikas?" (VIDEO)

02/09/2025 alle 14:50.
screenshot-2025-09-02-144211

Simpatico siparietto tra Ibrahim Konatè e Manu Konè dal ritiro della Nazionale Francese. Il difensore del Liverpool infatti, vedendo il centrocampista della Roma, lo ha salutato con una battuta "Come vanno le cose? Ti stai occupando di Tsimikas o cosa?". Il riferimento è al terzino giallorosso suo ex compagno di squadra con i Reds.