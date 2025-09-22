FOTO - Lazio-Roma, gli sfottò del giorno dopo: da Pellegrini alla Totti "vi ho purgato ancora" a "Palo laziale"

Il derby, si sa, è tale anche per gli sfottò del giorno prima e del giorno dopo. Ieri Lorenzo Pellegrini ha regalato i tre punti ai giallorossi e al termine del fischio finale i tifosi giallorossi si sono scatenati sui social. Diverse immagini del match winner, una in versione Totti "Vi ho purgato ancora" e una in versione Delvecchio, noto per le sue capacità di segnare nella stracittadina. Immancabile Paolo Di Canio con il respiratore. La new entry è "Palo laziale", con riferimento al legno colpito da Cataldi nel finale. C'è anche il riferimento alla "profezia" del Profeta Hernanes: "Tavares può decidere il derby".

