FC26: Svilar, Koné, Ndicka ed El Aynaoui reagiscono ai commenti sui loro ratings (VIDEO)

In vista dell’uscita di EA FC 26 e delle nuove valutazioni ufficiali dei giocatori della Roma, Evan Ndicka, Neil El Aynaoui, Manu Koné e Mile Svilar hanno reagito ai commenti sui loro ratings. Di seguito, il dialogo tra i giallorossi:

"Svilar merita almeno 85".

El Aynaoui: "Credo che ci andrà vicino quest'anno".

Svilar: "Potrebbe essere, grazie".

"Soulé 79 di velocità? Assolutamente giusto".

Svilar: "Credo che dovrebbe essere leggermente più alto".

El Aynaoui: "No, è giusta per la velocità"

"Ndicka 77?! Non scherziamo!".

Svilar: "Mi ha salvato tante volte nella passata stagione..."

Koné: "Almeno 84".

"Dybala almeno 85, altrimenti non è la Joya".

Svilar: "Credo che avesse almeno 85".

Ndicka: "No, era 84".

Svilar: "Lo merita".

"Mancini 83 di difesa? Merita di più".

Ndicka: "Sì. Di più, ragazzi".

Koné: "No, dai, dai".

"Koné merità di più! 79 è totalmente senza senso".

Ndicka: "Almeno 84, 85".

El Aynaoui: "Sì, è incomprensibile. Minimo 82".

"El Aynaoui solo 700 di passaggio? Almeno 75".

Svilar: "Non lo so, da quello che ho visto in queste settimane di allenamento merita almeno 80".