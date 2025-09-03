AS Roma: il club piange la scomparsa di Vito D'Amato

La Roma piange la scomparsa di Vito D'Amato. Il club giallorosso ha pubblicato sui propri social il saluto al suo ex giocatore, che vestì la maglia della Roma nella stagione 1968/69 vincendo la Coppa Italia. Cresciuto calcisticamente nella Lazio, D'Amato militò in giallorosso per una sola stagione, in cui collezionò 19 presenze e due reti in campionato. Classe 1944, aveva compiuto 81 anni a fine luglio.

L'AS Roma piange la scomparsa di Vito D'Amato, ex attaccante che in giallorosso vinse la Coppa Italia 68-69 Alla famiglia e ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze pic.twitter.com/8CEbopMULB — AS Roma (@OfficialASRoma) September 3, 2025