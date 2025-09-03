AS Roma: il club piange la scomparsa di Vito D'Amato

03/09/2025 alle 20:12.
La Roma piange la scomparsa di Vito D'Amato. Il club giallorosso ha pubblicato sui propri social il saluto al suo ex giocatore, che vestì la maglia della Roma nella stagione 1968/69 vincendo la Coppa Italia. Cresciuto calcisticamente nella Lazio, D'Amato militò in giallorosso per una sola stagione, in cui collezionò 19 presenze e due reti in campionato. Classe 1944, aveva compiuto 81 anni a fine luglio.