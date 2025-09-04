Addio a Giorgio Armani, il cordoglio della Roma: "Leggenda della moda ed eccellenza autentica del panorama italiano"

L'Italia piange Giorgio Armani, leggendario stilista e fondatore dell'omonima azienda tra le più importanti al mondo, scomparso oggi all'età di 91 anni. Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello della Roma su X: "La Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, leggenda del mondo della moda ed eccellenza autentica del panorama italiano. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze".
L'#ASRoma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, leggenda del mondo della moda ed eccellenza autentica del panorama italiano.
Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze. pic.twitter.com/vxeRXFSMRI
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 4, 2025