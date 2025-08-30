Ziolkowski, la prima intervista in giallorosso: "Voglio dare il meglio per club e tifosi" (VIDEO)

Dopo l'ufficialità arrivata nella serata di ieri, Jan Ziolkowski ha rilasciato quest'oggi le prime parole da nuovo giocatore della Roma ai canali ufficiali del club. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono le tue prime impressioni

“Sono molto felice di giocare in questo grande club. Per me è un sogno che si avvera e una grande opportunità”.

Hai voluto la Roma e la Roma ha voluto te. Cosa ti ha convinto?

“Volevo la Roma e per fortuna la trattativa è andata bene perché il club ha creduto molto in me e mi ha proposto un grande progetto”.

Sei giovane e determinato. Quali sono i tuoi obiettivi?

“Non ho aspettative, vengo qui per fare il meglio che posso in ogni allenamento e ogni partita. Darò il 100% e vedremo dove mi porterà”.

Hai fatto vedere molte qualità. Come ti descrivi e dove pensi di dover migliorare?

“Sono un buon difensore, mi piace usare il fisico e sono molto veloce. Il mio punto di forza è questo, non ho problemi a rincorrere ali e attaccanti. Sono anche bravo nel gioco aereo. Devo migliorare la forza fisica. Devo migliorare la gestione della palla in fase offensiva, ci arriverò giorno dopo giorno, mese dopo mese”.

Quali sono state le prime parole che ti ha detto Gasperini?

“Ho parlato con il mister. Si sente la sua presenza, ma è stato difficile perché non capisco l’italiano e abbiamo parlato tramite l’interprete. Per me è una spinta per imparare velocemente l’italiano”.

Perché hai scelto il numero 24?

“Non mi sono mai ispirato a nessuno e spero che qualcuno inizi a indossare questo numero per merito mio”.

Sei mai stato a Roma? Come ti aspetti di vivere qui?

“Sono stato qui nella pausa nazionali. Mi è piaciuta la città e ora sono qui. Per me è un privilegio essere in una città così grande e in un club così importante”.

Come immagini l’Olimpico?

“L’Olimpico è uno degli stadi più belli al mondo. Voglio andare e scoprire da solo cosa significhi giocare davanti a questi tifosi. Spero di scendere in campo il prima possibile”.

Cosa vuoi dire ai tifosi?

“Sono molto felice di essere qui, forza Roma!”.