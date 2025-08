X, Matic non dimentica il fallo di mano di Fernando in finale di Europa League: "Due anni dopo ho bisogno della risposta" (VIDEO)

Nemanja Matic non si dà pace e torna a parlare del rigore non assegnato da Anthony Taylor nel corso della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Al minuto 80 del match il centrocampista serbo crossa in area e la palla viene intercettata da Fernando con il braccio sinistro, ma per il direttore di gara inglese è attaccato al corpo e non fischia il penalty. Oggi, a poco più di due anni di distanza, Matic ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il video dell'episodio: "Due anni dopo ho bisogno di una risposta: era rigore?".

2 years later I need the answer-Was that a penalty? pic.twitter.com/iME1lNFF3s — Nemanja Matic (@NemanjaMatic) August 1, 2025