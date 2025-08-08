X, il Friedkin Group alla vigilia di Everton-Roma: "Amichevole speciale e ricordi infiniti" (VIDEO)

Domani alle ore 16 la Roma disputerà la seconda e ultima amichevole in terra britannica e affronterà l'Everton all'Hill Dickinson Stadium. Questa partita può essere considerata un 'derby', dato che entrambi i club sono di proprietà del Friedkin Group. Inoltre, al termine del match, andrà in scena anche la sfida tra le leggende delle due squadre. La famiglia Friedkin ha voluto celebrare questo doppio evento su X: "Domani, 9 agosto, l'Everton ospiterà la Roma, due club uniti sotto il Friedkin Group, per una speciale amichevole pre-campionato al nuovo Hill Dickinson Stadium, nel cuore di Liverpool. Una doppia sfida da ricordare. Un solo stadio. Due partite. Ricordi infiniti".

Tomorrow, August 9, @Everton hosts @OfficialASRoma, two clubs united under The Friedkin Group, for a special pre-season friendly at the new Hill Dickinson Stadium in the heart of Liverpool. A double-header to remember. One stadium. Two matches. Infinite memories. pic.twitter.com/lxuOMvHOSe — The Friedkin Group (@friedkingroup) August 8, 2025