VIDEO - Svilar no stop: il portiere al lavoro anche in questi giorni di riposo

11/08/2025 alle 17:11.
Dopo una settimana intensa di lavoro in Inghilterra, Gasperini ha concesso ai suoi qualche giorno di riposo, con la ripresa a Trigoria fissata per mercoledì. Nonostante questo non si ferma Mile Svilar: il portiere giallorosso, tornato qualche giorno in Belgio, non ha smesso di allenarsi, come dimostra l'ultimo video postato su Instagram mentre svolge alcuni esercizi in palestra.