VIDEO - Svilar no stop: il portiere al lavoro anche in questi giorni di riposo

Dopo una settimana intensa di lavoro in Inghilterra, Gasperini ha concesso ai suoi qualche giorno di riposo, con la ripresa a Trigoria fissata per mercoledì. Nonostante questo non si ferma Mile Svilar: il portiere giallorosso, tornato qualche giorno in Belgio, non ha smesso di allenarsi, come dimostra l'ultimo video postato su Instagram mentre svolge alcuni esercizi in palestra.
?? #Svilar no stop: il portiere al lavoro anche in questi giorni di riposo ?️♂️#AsRoma pic.twitter.com/LYMGo0NXHt
— laroma24.it (@LAROMA24) August 11, 2025