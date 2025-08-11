VIDEO - La Roma celebra le sue Legends: il viaggio dei giallorossi da Trigoria all'Inghilterra

La Roma celebra una parte della sua storia con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. La clip riassume l'evento che ha visto protagoniste le Legends giallorosse, seguendole nel viaggio che parte dal centro sportivo di Trigoria, dove campioni indimenticati come Aldair, Zago, Candela, Perrotta, Tommasi, Delvecchio, Pizarro, Perotti e tanti altri sono stati salutati da Lorenzo Pellegrini e da Alberto De Rossi prima della partenza per l'Inghilterra.

Una volta arrivati a destinazione per la sfida contro le leggende dell'Everton, il gruppo ha trovato ad attenderlo il mister Fabio Capello. L'ex tecnico Campione d'Italia ha avuto modo di scambiare qualche parola con l'attuale allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Alcuni giocatori della rosa attuale, dopo l'amichevole vinta con l'Everton, si sono trattenuti sulle panchine per assistere alla partita delle Leggende.