VIDEO - "Che il viaggio abbia inizio": l'emozionante video della Roma prima dell'esordio

Domani si alza il sipario sulla stagione della Roma: allo Stadio Olimpico, alle 20.45, i giallorossi ricevono il Bologna di Vincenzo Italiano nella prima giornata di Serie A, la prima in casa per il tecnico Gian Piero Gasperini. Con un video emozionante, in cui si vede una carrellata di immagini della squadra, dello stadio e dei tifosi, la Roma carica i romanisti prima del debutto in campionato: "Che il viaggio abbia inizio".
Che il viaggio abbia inizio ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/MxeZ0Aqc6U
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 22, 2025