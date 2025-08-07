SPAL: ufficiale il fallimento. Gollini reagisce con un cuore spezzato su Instagram (FOTO)

Nella giornata di ieri la SPAL di Joe Tacopina e Marcello Follano è ufficialmente fallita. La società di Ferrara non si è iscritta al campionato di Serie C 2025/26, motivo per cui ripartirà dall'Eccellenza. Tra i vari commenti sui social spicca quello di Pierluigi Gollini, il quale iniziò la sua carriera proprio nelle giovanili del club emiliano: il portiere ha condiviso nelle storie Instagram il post della pagina "La Nuova Ferrara", a cui ha aggiunto l'emoji di un cuore spezzato.