Social, gli auguri della Roma a Giannini per i suoi 61 anni: "Tanti auguri, Principe!"

La Roma, attraverso i propri canali social, ha celebrato il compleanno di una delle sue leggende, Giuseppe Giannini. Il "Principe" compie oggi 61 anni.
Il club giallorosso ha dedicato un post all'ex capitano, ricordando le sue statistiche con il club: 437 partite, 75 gol. Il messaggio, che ricorda anche la sua appartenenza alla Hall of Fame del club, si conclude con l'augurio "Tanti auguri, 'Principe'!".
? Compie oggi 61 anni Giuseppe Giannini
437 partite, 75 gol con la nostra maglia ?❤️
? Hall of Fame ?
? Tanti auguri, "Principe"! pic.twitter.com/McPJOdIe1y
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2025
