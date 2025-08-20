Social, gli auguri della Roma a Giannini per i suoi 61 anni: "Tanti auguri, Principe!"

20/08/2025 alle 11:55.
big-giannini1

La Roma, attraverso i propri canali social, ha celebrato il compleanno di una delle sue leggende, Giuseppe Giannini. Il "Principe" compie oggi 61 anni.
Il club giallorosso ha dedicato un post all'ex capitano, ricordando le sue statistiche con il club: 437 partite, 75 gol. Il messaggio, che ricorda anche la sua appartenenza alla Hall of Fame del club, si conclude con l'augurio "Tanti auguri, 'Principe'!".

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)