Roma-Bologna, la premonizione di Wesley: confida all'amico che avrebbe segnato (FOTO)

Wesley ha coronato un esordio da sogno in maglia giallorossa con il gol vittoria che ha deciso la prima gara di campionato contro il Bologna. Curiosamente, la rete segnata era stata predetta dallo stesso esterno brasiliano ex Flamengo, che ad un amico disc-jokey aveva scritto: "Oggi farò gol". Lo screen della conversazione premonitoria è stato poi pubblicato su Instagram e ricondiviso dallo stesso Wesley.