Pisa-Roma, l'ironia di Paolo Calabresi con il figlio Arturo, difensore del Pisa: "Che il cielo ti perdoni" per il contrasto con Dybala (FOTO)

Il giorno dopo la vittoria della Roma a Pisa, arriva un simpatico aneddoto social che ha come protagonista l'attore e grande tifoso giallorosso Paolo Calabresi. La sfida di ieri sera, infatti, è stata una sorta di "derby del cuore" per lui, dato che tra le fila del Pisa milita suo figlio, il difensore Arturo Calabresi.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social, l'attore ha condiviso una foto di un momento di gioco che ritrae il figlio Arturo in piedi vicino a Paulo Dybala, a terra dopo un contrasto tra i due. Ad accompagnare l'immagine, un commento ironico: "Che il cielo ti perdoni". Un modo scherzoso per "rimproverare" il figlio, colpevole di aver mandato a terra il fuoriclasse dei giallorossi.