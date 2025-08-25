Pisa-Roma, il sindaco Conti: "Ho firmato una deroga che permetterà di disputare la gara all'Arena Garibaldi"

"La Commissione convocata dalla Prefettura stamani ha riconosciuto l'enorme lavoro svolto in questi mesi all'Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la Serie A". Così su Facebook il sindaco di Pisa, Michele Conti. "Nei prossimi giorni saranno completati alcuni interventi: per consentire l'avvio dell'iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa-Roma all'Arena Garibaldi - prosegue il primo cittadino -. Con la nostra amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa allo stadio Romeo Anconetani. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria. Forza Pisa!", conclude Conti.