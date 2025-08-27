Pellegrini: "Ho coronato il sogno della mia vita di giocare, fare il capitano e alzare un trofeo con la maglia della squadra che amo"

Lorenzo Pellegrini è intervenuto durante la presentazione del libro di Paolo Ghisoni "LGI stories, calcio e percorsi di vita", ha parlato anche della Roma, spendendo come al solito parole d'amore: "Ho coronato il sogno della mia vita, ovvero giocare con la maglia della squadra che amo, fare il capitano e alzare un trofeo". Sulla Nazionale ha poi aggiunto: "Cantare l'inno è un'esperienza incredibile. È l'unica squadra che non necessita di un contratto, anzi, quando ci vai devi sentirti onorato". Lo riporta un post Instagram di Gianluca Di Marzio.

