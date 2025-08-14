Lamela si ritira dal calcio: lavorerà nello staff di Almeyda al Siviglia

Erik Lamela, ex giocatore della Roma, ha deciso di dire "basta". L'argentino si ritira dal calcio giocato e, come riferito Cesar Luis Merlo su X, entrerà nello staff tecnico di Matias Almeyda, allenatore del Siviglia. Ha rescisso oggi il suo contratto con l'AEK, con un post su Instagram e un lungo messaggio:

"Ora è ufficiale. Di comune accordo con il club @aekfc_official abbiamo deciso di rescindere il mio contratto e concludere nel migliore dei modi. Ho solo parole di gratitudine dal primo giorno in cui mi hanno accolto fino ad oggi, quando continuo a ricevere messaggi di addio. È stata un'esperienza molto bella dal punto di vista personale, che mi ha permesso di conoscere un calcio diverso, un paese meraviglioso e una tifoseria che per me è senza dubbio la migliore della Grecia! Mi porto via dei ricordi meravigliosi. Grazie ai miei compagni e a tutti i lavoratori del club. È stato un onore condividere questo momento con voi. Vi auguro il meglio per il futuro, questo club avrà sempre un posto nel mio cuore. Grazie AEK"

?Erik Lamela se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.

*️⃣El mediocampista rescindió su contrato en AEK, se retiró del fútbol y tendrá un nuevo desafío en el club en el que ya jugó.

? @urieliugt pic.twitter.com/lmalDmRJtm — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2025