Instagram, Zago: "Gasperini uno dei migliori allenatori italiani, ma ha bisogno di tempo. Sosteniamo la squadra" (FOTO)

Carlos Antonio Zago, leggenda della Roma, ha pubblicato su Instagram una foto dell'incontro con Gian Piero Gasperini avvenuto all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool in occasione della partita tra gli ex calciatori giallorossi e quelli dell'Everton. Ad accompagnare lo scatto c'è un lungo messaggio in cui chiede ai tifosi di sostenere la squadra e soprattutto il nuovo allenatore in vista dell'inizio del campionato: "Quando arriva un giocatore, allenatore o sta per iniziare un campionato, c’è sempre un certo scetticismo da parte della tifoseria romanista. Questo è successo a me e a tanti altri che hanno fatto parte della storia della Roma. E deve essere così quando si tratta di una piazza esigente come Roma. Però va dato il giusto tempo per adattarsi alla sua nuova squadra, compagni e tante altre cose. Tutti si ricordano che la settimana prima dell’anno dello Scudetto abbiamo perso una partita di Coppa Italia 4-2 a Bergamo e c'è stata una contestazione impressionante. Una settimana dopo abbiamo esordito in campionato con una vittoria 2-0 sul Bologna e quello è stato l’inizio del nostro cammino verso lo scudetto 2000/01. Non so se quest’anno ne arriverà un altro, ma sarebbe intelligente sostenere la squadra in questo momento di ricostruzione e di inizio di lavoro da parte di uno dei migliori allenatori del calcio italiano degli ultimi tempi. Manca una settimana all’inizio del campionato e penso che insieme possiamo dare il nostro contributo e sono sicuro che tra poco festeggeremo di nuovo come nel 2001. Firmato da un tifoso Romanista".

