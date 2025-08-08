Instagram, Wesley suona la carica: "Anche io perdo, ma la differenza è che non mi arrendo" (FOTO)

La Roma è reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 nell'amichevole contro l'Aston Villa e i giallorossi avranno l'opportunità di riscattarsi nel test di domani contro l'Everton. Tra i protagonisti della sfida ci sarà anche Wesley, il quale è partito titolare ed è rimasto in campo per 69 minuti contro i Villans. Il terzino brasiliano ha pubblicato su Instagram un messaggio motivazionale ed è pronto a dare il massimo in vista del prossimo match: "Anche io perdo, ma la differenza è che non mi arrendo".