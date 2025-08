Continua la preparazione della Roma in vista dell'inizio del campionato e domani alle ore 18 la squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo contro il Lens per un nuovo test. Devyne Rensch ha pubblicato su Instagram alcune foto delle amichevoli e degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: "Continuando a lavorare. Stagione 25/26 in arrivo...".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Devyne Rensch (@devynerensch)