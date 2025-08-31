Instagram, Mancini: "Tre punti, da squadra". Wesley: "Andiamo Roma". Ndicka: "Bella battaglia". Pellegrini: "Finally back"

Dopo la vittoria di misura contro il Pisa, Gianluca Mancini ha commentato la gara su Instagram. Queste le parole del difensore: "Tre punti, da squadra, uniti. Avanti insieme! Forza Roma!". Soddisfazione anche per Wesley: "Andiamo Roma". "Bella battaglia", ha commentato invece Evan Ndicka. Nella serata di ieri è tornato tra i convocati anche Lorenzo Pellegrini, che ha scritto: "Finally Back". Infine, questa mattina è arrivato dal portiere Mile Svilar, decisivo nel match, un semplice buongiorno giallorosso.
Visualizza questo post su Instagram
Visualizza questo post su Instagram
Visualizza questo post su Instagram