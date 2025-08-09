Instagram, Mancini suona la carica: "Una nuova pagina di Roma da scrivere tutti insieme". El Shaarawy: "Grazie per il vostro supporto"

Al termine del ritiro in Inghilterra, concluso con la vittoria sull'Everton, Gianluca Mancini affida ai social il suo messaggio per la nuova stagione. A corredo di alcuni scatti della partita odierna, il difensore giallorosso ha scritto per caricare l'ambiente e chiamare a raccolta squadra e tifo: "Inizia un’altra stagione, una nuova pagina di Roma da scrivere tutti insieme. Con la voglia, l’orgoglio, l’amore, l’energia di sempre. Avanti AS Roma!"

A fargli eco anche Stephan El Shaarawy, che sempre tramite social ha voluto ringraziare i tifosi: "Si conclude il nostro ritiro in Inghilterra. Grazie a tutti per il supporto che ci avete dato anche qui. Ci vediamo a Roma pronti per ripartire".