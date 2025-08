Il nuovo difensore della Roma, Daniele Ghilardi, ha affidato al suo profilo social un messaggio per i suoi nuovi tifosi. Accompagnando la foto delle firme del contratto con la Roma, il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'inizio della nuova avventura nella Capitale: "Non potrei essere più felice e onorato di iniziare questo nuovo capitolo indossando questi colori. Pronto a dare tutto per questa maglia. Daje Roma".

