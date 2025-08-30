Instagram, Dybala post Pisa: "Tre punti fondamentali". Soulé: "Grande vittoria su un campo difficilissimo". Hermoso: "Daje" (FOTO)

30/08/2025 alle 23:21.
dybala-soule-pisa-roma

La Roma batte anche il Pisa dopo il successo col Bologna: all’Arena Garibaldi termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Paulo Dybala festeggia la vittoria giallorosso con un post su Instagram: "Tre punti fondamentali per andare avanti", ha scritto la Joya.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Wesley celebra il successo con una stories su Instagram insieme al match winner Matias Soulé e con un post.

Anche Angelino festeggia il secondo successo in due partite della Roma.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da W43 (@wesleyfranca03_)

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Angelino (@angelino_69)

"Altra vittoria, ora testa alla pausa nazionali", scrive Evan Ferguson.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da W43 (@wesleyfranca03_)

"Daje Roma", è il messaggio post gara di Mario Hermoso, titolare per la seconda gara consecutiva.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Mario Hermoso (@mhermoso22)

"Grande vittoria in un campo difficilissimo. Daje Roma", aggiunge l'autore del gol Matias Soulé.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da MATIAS SOULÉ MALVANO (@matiassoule11)