Instagram, Candela dopo la sfida delle Legends: "Grazie ai Friedkin per averci fatto indossare questa maglia una volta ancora". Zago: "Non c'è niente di meglio"

Ieri, dopo l'amichevole tra Everton e Roma, è andata in scena la sfida tra le Legends dei due club. Tra i presenti anche Vincent Candela, che su Instagram, ha voluto ringraziare tutti per la serata: "Sono stati due giorni ricchi di emozioni, ed è doveroso fare dei ringraziamenti. Alla famiglia Friedkin, per aver organizzato questa manifestazione, averci accolto nella loro casa inglese, e per averci fatto indossare questa maglia una volta ancora. È un emozione che difficilmente si riesce a descrivere a parole. Al Mister Fabio Capello, uno dei più grandi di sempre. Alla prima squadra, che ci ha fatto sentire a nostro agio in questi due giorni. Un bel passaggio di testimone. A tutti i compagni di viaggio, il legame è lo stesso di 30 anni fa. A tutti gli addetti ai lavori, che hanno reso l'organizzazione perfetta. Ai nostri tifosi, che ci hanno sostenuto in entrambe le partite con l'amore di sempre. Grazie Vincent". Queste invece le parole di Antonio Carlos Zago: "Non c’è niente al mondo che possa essere paragonato a un momento come questo: stare con persone che hanno lasciato un segno nella tua vita professionale con i colori della Roma"

