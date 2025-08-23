Roma-Bologna: Bailey all'Olimpico per sostenere i compagni. Presenti anche Celik, Darboe e Sangaré (FOTO)

Anche Leon Bailey è presente allo Stadio Olimpico per assistere all'esordio dei compagni in campionato contro il Bologna nella prima giornata di Serie A. L'esterno, arrivato in settimana dall'Aston Villa, si è infortunato in allenamento e non sarà a disposizione di Gasperini. Bailey su Instagram ha mostrato il suo supporto alla squadra condividendo un video dell'Olimpico. Presenti anche Celik - squalificato -, Darboe e Sangaré.