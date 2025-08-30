FOTO - Bailey, tifoso a distanza: guarda Pisa-Roma in attesa dell'esordio

Nonostante lo stop forzato per infortunio, Leon Bailey è già pienamente calato nella sua nuova realtà giallorossa. L'esterno giamaicano, colpo del mercato estivo, non ha potuto seguire i suoi nuovi compagni nella trasferta di Pisa ma ha voluto far sentire il proprio sostegno alla squadra.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Bailey ha condiviso una foto che lo ritrae mentre assiste al match dell'Arena Garibaldi. Un piccolo gesto che testimonia la sua voglia di esordire con i colori giallorossi, in attesa di recuperare dal problema fisico.