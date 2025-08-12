"Draw on my back challenge": la divertente rivincita tra Koné ed El Aynaoui (VIDEO)

Neil El Aynaoui e Manu Koné si sono resi protagonisti di un divertente siparietto. I due centrocampisti hanno partecipato alla "Draw on my back challenge" e, rispetto alla prima sfida, questa volta è stato il calciatore marocchino a disegnare sulla schiena del francese. La persona seduta di spalle deve ridisegnare su una lavagna ciò che l'avversario scrive sulle spalle basandosi soltanto su sensazioni tattili.

Al termine della sfida arriva l'esito della prova: "2-1! Come 2-2?", le parole di El Aynaoui. "2-2! Ho disegnato la nuvola", risponde Koné