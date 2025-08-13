Besiktas, i tifosi vogliono Sancho: oltre 5 milioni di commenti sotto l'ultimo post dell'inglese (FOTO)

Tra i grandi obiettivi della Roma di queste ultime settimane di mercato c'è Jadon Sancho. Oltre ai costi elevati dell'operazione, però, non manca la concorrenza per il giocatore inglese. Tra queste c'è il Besiktas, come confermato dallo stesso presidente del club Adali: "Voglio il giocatore tanto quanto lui vuole venire da noi. Abbiamo un budget da rispettare, ed è per questo che sarà fondamentale la volontà di Sancho di trasferirsi in Turchia. Lavoreremo per concludere l'operazione". E intanto i tifosi turchi hanno già iniziato la loro opera di convincimento verso il giocatore, prendendo d’assalto il suo profilo Instagram con oltre 5 milioni di commenti sotto il suo ultimo post. Commenti quasi tutti con l’ormai conosciutissimo “Come to Besiktas”.