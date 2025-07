X, il saluto del Flamengo a Wesley: "Porta nel cuore gli insegnamenti della tua famiglia. La nazione continuerà a tifare per te" (FOTO)

In questi ultimi minuti è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Wesley alla Roma, col terzino brasiliano che ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Su X è arrivato il saluto emozionante della sua ex squadra, il Flamengo. Queste le parole: "Chi è tifoso del Flamengo sa bene che solo un ragazzo rossonero poteva indossare la mitica maglia numero 43. Con sudore e tanta tenacia, il nostro Garoto do Ninho ha vinto giorno dopo giorno la sfida di diventare il terzino destro titolare del Clube de Regatas do Flamengo. Sul campo ha conquistato l'ammirazione per la personalità e l'umiltà con cui ha sempre indossato la maglia. Ha avuto la benedizione di un idolo della Nazione. Leandro si è arreso al suo calcio. Il sacrificio di chi ha lavorato e si è dedicato quotidianamente al suo sogno è stato ricompensato. Tutti possono risalire la china. Conquista il mondo, ragazzo. Porta sempre nel cuore gli insegnamenti della tua famiglia. La Nazione continua a tifare per te, nostro beniamino!".

