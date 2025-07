X, il messaggio di Vasquez ai tifosi: "Felice di essere qui. Non vedo l'ora di indossare questa maglia" (VIDEO)

Altro colpo messo a segno dalla Roma. Nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Devis Vasquez, il quale si trasferisce nel club giallorosso a parametro zero in seguito alla risoluzione consensuale del contratto con il Milan. Il portiere colombiano, che ricoprirà il ruolo di vice Mile Svilar, ha mandato un messaggio ai tifosi poco dopo la firma sul contratto: "Ciao tifosi della Roma, sono felice di essere qui. Non vedo l'ora di indossare questa maglia. Ci vediamo allo stadio, daje Roma!".